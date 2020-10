De eerste 12 Wibra winkels in ons land zijn heropend, ruim 2 weken na de aangekondigde doorstart. In de loop van deze week zouden ook de 24 andere geredde winkels weer opstarten. 45 winkels zijn verloren. Volgens het Nederlandse management zijn de nieuwe winkels beter afgestemd om de klant van 2020. Wij gingen een kijkje nemen in Laken.