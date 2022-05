Vanaf morgen en tot zondag 29 mei kunnen bouwers en verbouwers opnieuw terecht op Batibouw. Het is de eerste editie van de populaire bouwbeurs op de Heizel sinds de coronapandemie. In 2020 was Batibouw immers de allerlaatste grote beurs vóór ons land in lockdown ging. En corona heeft duidelijk impact gehad. De beurs telt nu minder exposanten en kleinere stands. Ook de economische context zit niet mee, met nog steeds fors oplopende bouwkosten.