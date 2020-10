In Roeselare is de eerste bouwwerf van start gegaan waar de gloednieuwe ethische code voor de bouw wordt toegepast. 6 partners uit de bouw-en infrastructuursector, waaronder de Bouwunie en Aquafin, hebben de code ondertekend. Er staan afspraken in om op een respectvolle en open manier met mekaar om te gaan. Om zo een aangenaam werkklimaat te creëren.