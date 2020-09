Dik 50.000 gezinnen uit de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Molenbeek en Koekelberg zijn omgeschakeld naar een nieuw type aardgas. Over 2 jaar moeten àlle gasklanten van het Brussels Gewest die overstap gemaakt hebben, en tegen 2029 heel het land. Dat is nodig, omdat Nederland over 10 jaar geen gas meer exporteert en België zijn gas dus elders moet halen.