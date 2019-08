De Japanse regering heeft groen licht gegeven voor de export van een partij materialen die bestemd is voor de Zuid-Koreaanse technologiesector. De eerste exportlicentie in z'n soort sinds juli. Meteen de eerste detente in een escalerend handelsconflict. Eéntje met diepe wortels. Het begon bij de compensatie die Japanse bedrijven zouden moeten betalen voor de inzet van Zuid-Koreaanse dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog.