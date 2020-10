Volvo start met de levering van z'n allereerste elektrische auto. En die loopt in Gent van de band. Het model is gebaseerd op de populaire XC40. Om die elektrisch te kunnen produceren investeerde de autobouwer 24 miljoen euro in de fabriek. De Vlaamse overheid steunt voor 2 miljoen. En daarmee is de fabriek klaar voor de toekomst.