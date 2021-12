Lunaparken of arcadehallen beleven een revival. We kennen ze van zomers aan de kust, of in vakantieparken. De Nederlandse familie Veltmeijer brengt die arcadehallen naar stadscentra en dat blijkt een groot succes. In Nederland zijn er al 8 vestigingen. Nu rolt ze het concept in verschillende Europese landen uit. In ons land is de eerste geopend, op de Anspachlaan in Brussel.