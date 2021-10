De eerste grote groenewaterstoffabriek in de Benelux heeft zijn bouw- en omgevingsvergunning binnen. VoltH2 gaat die bouwen net over de grens in het Nederlandse Vlissingen. VoltH2 is het jonge bedrijfje van de Belgische energieondernemer André Jurres, die aan de wieg stond van ondermeer het latere Essent Belgium.