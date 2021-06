Eind oktober gaan 25 Belgische bedrijfsleiders samen op reis... in België. Ze gaan een inspiratiereis maken langs toonaangevende Belgische bedrijven. Het idee komt van innovatie-expert Start it X en reisbureau Omnia Travel. Veel CEO's reizen naar het buitenland om inspirerende bedrijven te bezoeken, maar dat kan evengoed in eigen land. En het heeft zelfs zo z'n voordelen.