Aan het Eilandje in Antwerpen heeft rederij CMB het eerste waterstoftankstation geopend, waar niet alleen voertuigen maar ook schepen kunnen tanken. CMB heeft zelf al één passagiersschip op waterstof, en volgend jaar neemt de haven een loodsboot op waterstof in gebruik. CMB ziet de toepassingen van waterstof in de haven de komende jaren steil groeien, want de industrie en de logistiek willen vergroenen.