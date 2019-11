Vlakbij het UZ Brussel is het eerste Ronald McDonaldhuis in ons land geopend. Een huis waar ouders van langdurig zieke kinderen voor een erg democratische prijs kunnen logeren. Erachter zit een vzw opgericht door McDonalds en z'n franchisehouders. Zij waren midden jaren '70 ook al de sponsors van het allereerste Ronald McDonaldhuis in Philadelphia. Al deden in ons land ook heel wat andere bedrijven en particulieren een duit in het zakje.