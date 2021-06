De organisatie Thomashuizen opent in ons land zijn eerste huis, in samenwerking met vastgoedinvesteerder Inclusio. Zelfstandige ondernemers kunnen via de organisatie 'zorgkoppel' worden: ze wonen samen met een groep mensen met een beperking en begeleiden hen in het zelfstandig wonen. Vergelijk het met kangoeroewonen, waarbij een aantal mensen inwoont bij een koppel. Op die manier wordt er naast de reguliere zorginstellingen ook een privaat net van zorgondernemingen uitgebouwd.