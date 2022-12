De elektriciteitsprijs schiet de hoogte in. Op de krappe uren 's ochtends en 's avonds betaalde je vandaag op de Belgische spotmarkt meer dan 600 euro per megawattuur. Dat is drie keer meer dan in de daluren. Na een warmte herfst heeft de stroommarkt zich laten verrassen door de eerste winterprik. Frankrijk heeft zelfs maar op het nippertje de activering van het afschakelplan kunnen vermijden.