De elektriciteitsfactuur van een doorsnee Belgisch gezin is sinds 2007 liefst 66% duurder geworden. Dat komt vooral door het toevoegen van allerlei taksen en heffingen. Test-Aankoop vraagt om die extra kosten te schrappen en het geld te halen bij milieubelastingen. Want vooral de gezinnen en KMO's moeten die heffingen betalen. De grote stroomverbruikers krijgen vrijstelling en dat is niet eerlijk, vindt Test-Aankoop.