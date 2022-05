Ondanks de belastingvoordelen verloopt de elektrificatie van het Belgische bedrijfswagenpark een pak moeizamer dan gedacht. Da's het opvallende resultaat van een studie van leasingbedrijf Arval bij meer dan 300 fleetmanagers. Die geven aan dat in 2025 de helft van al hun bedrijfswagens nog steeds volledig op diesel of benzine zal rijden. Nog opmerkelijk: zelfs in tijden van telewerk geeft één bedrijf op de vijf aan zijn wagenpark nog te zullen uitbreiden.