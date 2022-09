Alice is voor het eerst van de grond gegaan, en dat bedoelen we letterlijk. Het volledig elekrische vliegtuig van de start-up Eviation heeft z'n eerste testvlucht achter de rug. En die is goed verlopen. Het is een toestel voor de middellange afstand, 1 tot 2 uur vliegen, en maximaal 9 passagiers. De markt van de zakenjets bijvoorbeeld. Of als cargotoestel voor luchtvracht.