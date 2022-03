Chris Peeters, de topman van hoogspanningsnetbeheerder Elia, is door Trends en Kanaal Z uitgeroepen tot de 37ste Manager van het Jaar. Hij volgt Dirk Coorevits op, de CEO van Soudal. De jury looft Peeters, omdat hij van Elia één van de meest innovatieve netbeheerders in Europa maakte. Zo weegt de netbeheerder ook op het energiedebat, zowel in ons land als in Europa. Tegelijk zorgde de topman er ook voor dat Elia een erg interessante belegging werd.