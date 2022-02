Elon Musk, de ceo van Tesla en het ruimtevaartbedrijf SpaceX, heeft aangekondigd dat de eerste ruimevlucht Starship mogelijk volgende maand al doorgaat. Starship is de krachtigste raket die ooit gebouwd is. Het doel is nu om ze in een baan rond de aarde te brengen en veilig weer te laten landen. Maar Musk wil de Starship in de toekomst ook inzetten om z'n ultieme ruimtedroom waar te maken: een kolonie stichten op de planeet Mars.