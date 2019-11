De presentatie van de elektrische pick-up truck van Tesla is serieus fout gelopen. De Cybertruck is volgens topman Elon Musk zo sterk, dat je er met geen mogelijkheid krassen op krijgt. Hij weerstaat zelfs kogelinslagen. Maar bij de demonstratie sneuvelden wel twee ruiten. Bovendien is het ontwerp erg gewaagd, té speciaal voor dit traditionele segment vinden critici. Het aandeel van Tesla verloor bij beursopening zo'n 6%.