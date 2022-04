Elon Musk doet een controversieel bod van ruim 52 dollar per aandeel, om Twitter van de beurs te halen. Musk, die ook eigenaar is van autobouwer Tesla en van ruimtevaartbedrijf SpaceX, heeft in twee maanden tijd een belang van bijna 10 procent opgebouwd in het socialenetwerkplatform. Hij wil er graag grote veranderingen teweeg brengen, om het onderbenutte potentieel naar boven te halen. Maar daarvoor wil hij het dus volledig in handen krijgen.