De oplopende prijzen voor gas en elektriciteit zadelen gezinnen met een variabel contract op met een zware meerkost van gemiddeld 133 euro per jaar. Dat heeft de federale energiewaakhond Creg berekend. Voor wie zo'n variabel contract heeft, zit er weinig anders op dan te hopen op een prijsdaling, zegt Test Aankoop. Voor de consumentenorganisatie is ook het stevige aandeel van taksen en nettarieven in de factuur al lang een doorn in het oog.