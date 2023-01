De vastgoedmarkt in Vlaanderen is aan het afkoelen. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van vastgoedbedrijf ERA. Naar het einde van vorig jaar groeide de vastgoedmarkt nog amper. ERA verwacht dat de trend zich dit jaar voortzet. De huizenmarkt stabiliseert: die groeivertraging betekent niet dat de prijzen ook dalen. Uit de barometer blijkt ook dat energiezuinige woningen aanzienlijk in waarde aan het stijgen zijn.