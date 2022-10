De Belgische energieleveranciers staan onder grote druk om het vertrouwen van hun klanten te herstellen. Bij de economische inspectie zijn dit jaar al ruim 1.600 meldingen over energieleveranciers binnengelopen van ontevreden klanten. Die klagen onder meer over onbereikbare klantendiensten en onduidelijke voorschotfacturen. Voor staatssecretaris voor Consumentenbescherming De Bleeker is de maat vol.