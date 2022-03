De olie- en gasprijzen zijn vanochtend weer sterk gestegen. De nieuwe sancties tegen Rusland wakkeren immers de bezorgdheid over energietekorten verder aan. Door de oorlog in Oekraïne is het debat over de energiebevoorrading en de energieprijzen nog acuter geworden dan het al was. Minister van Energie Van der Straeten pleit er daarom voor de gasprijs op Europees niveau te plafonneren.