Energierapport legt overconsumptie van steenkool bloot

De aantrekkende economie heeft de energieprijzen stevig de hoogte in gejaagd. Door het grote gebruik van steenkool is daarbij ook de CO2-uitstoot verder gegroeid. Dat blijft uit het energierapport van Capgemini. Toch is er ook goed nieuws, want de opmars van hernieuwbare energie versnelt.