De energietransitie zal geen 10 jaar, maar makkelijk 30 jaar duren. Dat beweert de minister van Financiën van Saoedi-Arabië. Na de V.S. en Rusland is dat land de grootste olieproducent ter wereld. Op het Future Investment Initiative congres in Riaad, gaf de minister ook toe dat Saoedie-Arabië kiest voor de eigen regio, ten koste van de rest van de wereld.