Thierry Saegeman wil zich niet meer publiekelijk uitspreken over de levensduurverlenging van 2 kernreactoren. De topman van Engie Electrabel wil de onderhandelingen met de regering in alle sereniteit laten plaatsvinden. Dat heeft hij gezegd bij een bezoek aan Laborelec in Linkebeek. Dat is het laboratorium voor de energiesector, waar Engie mede-eigenaar van is.