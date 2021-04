ENGIE pakt als eerste uit met een elektriciteitstarief voor particulieren, waarbij de stroomprijs elk uur kan verschillen. Gezinnen met een groot verbruik kunnen hun elektriciteitsvraag dan sturen, om te profiteren van de daluren. Bijvoorbeeld als er een overaanbod aan zonnestroom of windenergie is, of 's nachts. Het dynamische stroomtarief geldt wel alleen in Vlaanderen, en voor wie al een digitale meter heeft.