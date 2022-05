Comate, het ingenieursbureau waar ook Alychlo, de holding van Marc Coucke in zit, neemt het Leuvense Zenso over. Comate ontwikkelt producten op maat voor z'n klanten. Slimme ijsmachines of hoogtechnologische stofzuigers, bijvoorbeeld. Door Zenso over te nemen, wil Comate extra kennis van elektronica én van de medische sector het bedrijf binnenbrengen.