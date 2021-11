De start-up EPCON krijgt een half miljoen euro toegestopt voor de verdere uitwerking van z'n voorspellingsmodel voor infectieziekten, zoals tuberculose en malaria. De software helpt om infectiehaarden in te dijken en de gezondheidszorg beter te organiseren. Ook farmabedrijven kunnen er hun voordeel mee doen. De achterliggende technologie is Zuid-Afrikaans, de CEO van EPCON is Belgisch.