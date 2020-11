Alexander Van Damme is niet langer de Rijkste Belg. De families Van Damme, de Spoelberch en de Mévius verliezen hun koppositie in de "Rijkste Belgen"-ranglijst. De families zijn de historische aandeelhouders van bierreus AB InBev. Hun aandelen zijn fors in waarde gezakt door de coronacrisis. De nieuwe nummer één is Eric Wittouck, afkomstig uit de oprichtersfamilie van Tiense Suiker.