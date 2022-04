Meer jongens én meisjes warm maken voor een wetenschappelijke of technologische richting, dat is het opzet van 'STEM Ondernemers voor de Klas'. Een nieuw initiatief van Vlajo, de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. 6000 middelbareschoolstudenten krijgen de komende weken les van één van de 250 STEM-ambassadeurs. Infectiologe Erika Vlieghe gaf de aftrap in het Montfortcollege in Rotselaar.