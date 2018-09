Essers opent magazijn in Gentse haven

In het Kluizendok in Gent heeft Essers een nieuw magazijn geopend, bestemd voor de opslag van chemische producten. De opening past in de groeistrategie van het transportbedrijf, in binnen- en buitenland. Zo hoopt Essers - dat al in 17 landen aanwezig is- de komende jaren uit te breiden naar Frankrijk en Spanje.