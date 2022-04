De Belgische bouwmaterialengroep Etex heeft vorig jaar een recordomzet van bijna drie miljard euro geboekt. Heel wat mensen hebben tijdens corona hun woning verfraaid of gerenoveerd. En daar heeft Etex de vruchten van geplukt. Of 2022 ook zo'n goed jaar wordt, is nog maar de vraag. De Oekraïnecrisis veroorzaakt immers veel onzekerheid op de markt.