In zijn strijd tegen de COVID-staatssteun aan verschillende luchtvaartmaatschappijen wint Ryanair twee veldslagen. De Europese rechter verklaart de goedkeuring van de staatssteun van Nederland aan KLM door de Europese Commissie nietig. Binnen de holding Air France-KLM had ook Air France al een steunpakket gekregen, van Frankrijk. En er is onvoldoende aangetoond dat KLM niet ook daarvan kon profiteren en vice versa. Ook de staatslening aan TAP Air Portugal had de Commissie niet mogen goedkeuren, oordeelt de Europese rechter.