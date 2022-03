De oorlog in Oekraïne is het centrale thema op de Europese top die deze middag gestart is in Versailles. Met Frans vertoon. Maar het wordt geen "walk in the park". Het ene Europese land is nu eenmaal meer afhankelijk van Russisch gas dan het andere. Tegelijk groeit de druk om de oplopende energieprijzen aan te pakken. En ook dat is gevoelige materie.