Europese leiders zoals Charles Michel en Ursula von der Leyen bemoeilijken met sommige van hun uitspraken een diplomatieke, vredevolle oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Dat zegt professor internationale politiek David Criekemans dit weekend in Trends Talk. Solidariteit met Oekraïne is natuurlijk een plicht. Maar er is frustratie en bezorgdheid onder Europese diplomaten, omdat de EU zich positioneert als volledig betrokken partij in de oorlog, en niet als onderhandelende partij.