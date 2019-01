EU wacht nieuw Brexitvoorstel af

Brits premier May heeft een zware nederlaag geleden: het Brexitplan dat ze met de EU onderhandelde, is met een verpletterende meerderheid verworpen. May wil tegen maandag al een nieuw voorstel op tafel leggen, nu over de partijgrenzen heen. Tenminste als ze de vertrouwensstemming in het parlement vanavond overleeft. De Europese Unie van haar kant wil verder onderhandelen, maar geen toegevingen doen.