Door de Covid-crisis is de schuldgraad in de eurozone sterk toegenomen. Die bedraagt nu gemiddeld iets meer dan 100% van het BBP en loopt in Italië zelfs op tot 160% en in Spanje tot 120%. Nochtans leggen de Europese begrotingsregels de schuldengrens op maximaal 60% van het BBP. Een herziening van die begrotingsregels dringt zich dan ook op. Het is één van de thema's op de agenda van de eurogroep, die vandaag is bijeengekomen in Luxemburg.