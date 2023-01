Euronext Brussel heeft het aantal transacties op z'n beursplatform het afgelopen jaar opnieuw zien groeien tot boven de 70.000. Maar voor de beleggers ging het er vooral om de schade te beperken. Want de indexen gingen fors lager, onder druk van de stijgende rente. Om opnieuw wat animo te brengen lanceert de beursuitbater in februari een nieuwe index. Die lijst de beursgenoteerde bedrijven op die het best scoren voor duurzaamheid.