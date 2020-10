Euronext laat flitshandelaren profiteren van een informatievoorsprong op andere beleggers. Dat schrijft de Nederlandse krant, Het Financieele Dagblad. Die voorsprong zou te wijten zijn aan het elektronische handelssysteem, dat twee jaar geleden in gebruik is genomen bij de beurzen in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs. De voorsprong zou amper een fractie van een seconde zijn. Maar genoeg om zo gewone beleggers te benadelen.