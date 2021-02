Het Zuid-Afrikaanse farmabedrijf Aspen gaat zes veelgebruikte geneesmiddelen tegen bloedkanker bijna driekwart goedkoper maken. 't Bedrijf doet dat onder druk van de Europese Commissie. Die vond de hoge prijzen niet gerechtvaardigd : de octrooien zijn al vijftig jaar vervallen. En dus zijn alle onderzoeksinvesteringen al lang terugverdiend. 't Is de eerste beslissing van de Europese Commissie over buitensporige prijzen in de farmasector.