Op dit moment buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel zich over een aartsmoeilijke puzzel: de Europese begroting voor de komende zeven jaar. Da's altijd al een lastige klus, maar nu de Brexit een gat laat van zo'n zeventig miljard, is het nog moeilijker. Voor Europees president Charles Michel is de top zijn eerste grote test.