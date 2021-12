Is een fietskoerier van pakweg Deliveroo of een Uberchauffeur nu een zelfstandige of een werknemer? Over het statuut van plaformwerkers zijn al veel rechtszaken aangespannen. Om klaarheid te scheppen, heeft de Europese Commissie nu een richtlijn klaar. Die moet ertoe leiden dat de ruim 28 miljoen Europese platformwerkers beter beschermd worden.