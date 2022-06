Net zoals de VS kampt ook Europa met huizenhoge inflatie. En ook de Europese Centrale Bank zal de rente optrekken. Maar niet zo fors als de Amerikaanse, terwijl bij ons grotere schade dreigt. Want de Europese economische motor draait een stuk minder goed. ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte verwacht daarom dat de groei stilvalt in de tweede jaarhelft.