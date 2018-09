Europa moet economisch samenwerken met Afrika

De Europese Unie moet een economisch partnerschap afsluiten met Afrika. Dat heeft commissievoorzitter Juncker gezegd tijdens zijn laatste State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. In zijn toespraak legt Juncker de nadruk op migratie. En op de grotere rol die Europa internationaal zou moeten spelen.