De Europese Unie werkt aan de gasbevoorradingszekerheid voor volgend jaar. Maar de EU kan best een tandje bijsteken om een gastekort in de winter van '23-'24 te vermijden. Dat vindt het Internationaal Energieagentschap. De kans dat Rusland volgend jaar helemaal geen gas meer naar Europa zal laten stromen, is immers reëel. Bovendien zou de toenemende vraag naar vloeibaar gas extra druk op de markt kunnen zetten.