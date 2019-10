"Flextension" is het nieuwe ordewoord in de brexit-saga. De Europese lidstaten verlenen de Britten flexibel uitstel om uit de EU te stappen. Met als einddatum 31 januari. Tegen die tijd moet het Britse parlement het eens raken over de uitstapregeling. En in afwachting moet het Verenigd Koninkrijk zich strikt houden aan het Europees Verdrag. Dat betekent dat ze ook een eigen Europese commisaris moeten voordragen, hoe gek dat ook klinkt.