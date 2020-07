De Europese Commissie bijt zwaar in het stof in haar strijd tegen oneerlijke fiscale concurrentie in de beruchte Apple-zaak. Vier jaar geleden oordeelde ze dat Ierland 13 miljard euro aan achterstallige belastingen plus interesten moest innen van de Amerikaanse techreus wegens illegale staatssteun. Het hoogste bedrag ooit. Maar vandaag verklaart de Europese rechter die beslissing nietig.