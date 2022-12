Europa is opgeschrikt door de miljarden aan steun die de V.S. willen pompen in de groene transitie van hun economie. Amerikaanse producenten van bijvoorbeeld elektrische wagens of windmolens zouden zo een concurrentieel voordeel krijgen. Bovenop het voordeel dat de Amerikaanse industrie nu al heeft, doordat aardgas en aardolie in de V.S. momenteel een pak goedkoper zijn dan in Europa.